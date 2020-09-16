Оминув пункти пропуску: на Одещині затримали власника іномарки, який незаконно перетнув кордон

Ізмаїльські патрульні спільно з представниками Ізмаїльського прикордонного загону затримали автомобіль на іноземній реєстрації, що незаконно перетнув державний кордон України.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Сьогодні до поліції надійшла інформація з орієнтуванням від оперативно-розшукового відділу Ізмаїльського прикордонного загону, про факт незаконного перетину державного кордону України автомобілем BMW X5, з республіки Молдова до України.

Через деякий час, патрульні спільно з працівниками Ізмаїльського прикордонного загону виявили та затримали зазначений автомобіль на вулиці Кишинівська в місті Ізмаїл. За кермом автомобіля перебував 24-річний чоловік, який пояснив, що придбав дане авто у знайомого.

На місце події було викликано співробітників митного контролю Ізмаїльського прикордонного загону для подальшого з’ясування обставин події.

Фото: пресслужба