Олег Филимонов – старший: как будут принимать присягу новые депутаты горсовета Одессы?

Новоизбранные депутаты городского совета Одессы перед началом своей деятельности должны принять присягу.
Регламент работы горсовета предусматривает, что текст присяги должен зачитать самый старший из вновь избранных депутатов. Им оказался известный артист, шоумен и бывший КВНщик Олег Филимонов. Ему 68 лет.
Напомним, он стал депутатом горсовета от партии “Слуга народа”, а на выборах мэра Одессы занял четвертое место.
Известен и текст присяги:
«Я, волей территориальной громады города Одессы избранный(на) депутатом Одесского городского совета, присягаю придерживаться Конституции и законов Украины, охранять и отстаивать права и законные интересы громады города Одессы и ее членов, действовать лишь в интересах территориальной громады города, не использовать депутатский мандат в личных целях, содействовать всестороннему развитию города Одессы, подтверждать его авторитет в Украине и мире».
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