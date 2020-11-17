Олег Филимонов – старший: как будут принимать присягу новые депутаты горсовета Одессы?

Регламент работы горсовета предусматривает, что текст присяги должен зачитать самый старший из вновь избранных депутатов. Им оказался известный артист, шоумен и бывший КВНщик Олег Филимонов. Ему 68 лет.

Напомним, он стал депутатом горсовета от партии “Слуга народа”, а на выборах мэра Одессы занял четвертое место.

Известен и текст присяги:

«Я, волей территориальной громады города Одессы избранный(на) депутатом Одесского городского совета, присягаю придерживаться Конституции и законов Украины, охранять и отстаивать права и законные интересы громады города Одессы и ее членов, действовать лишь в интересах территориальной громады города, не использовать депутатский мандат в личных целях, содействовать всестороннему развитию города Одессы, подтверждать его авторитет в Украине и мире».

Читайте также: Результаты выборов: избирком объявил новый состав горсовета Одессы