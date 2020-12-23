В год Быка — по-одесски: где и как в городе «отметились» Бычки, Коровки и Телята? (фото)

Грядет год Белого Металлического Быка, скоро он станет «главным» нашим животным. И пока народ решает, как правильно встречать Быка (Корову, Теленка, Бугая, Бизона, Зубра), мы задались вопросом: а что в Одессе с ними связано? Где в городе «отметились» эти животные, которые в год Быка автоматически становятся нашими охранниками?

Я люблю Бугаевку!

Первым делом, отметим: в городе есть целый район, именуемый Бугаевка, там же имеется улица Бугаевская. Это сравнительно небольшой район Молдаванки — в пределах улиц Михаила Грушевского, Балковской, Дальницкой и линии железной дороги.

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов рассказывает, что название улицы Бугаевской, да и сам район Бугаевка, происходит не от чьей-то «именитой» фамилии, а от слова «бугай» (бык). Местные жители держали здесь скот (в Одессе был и Скотский переулок), они гнали его на продажу на сегодняшний Староконный рынок (бывший Скотский базар). Есть версия, что жители этого района доставляли питьевую воду на телегах в другие части города, а эти тяжелые подводы могли тащить никак не кони, а только быки (бугаи).

В общем, Бугаевку в грядущем году надо очень любить, место ведь, получается, знаковое. Кстати, недавно там появился знак с признанием в любви к Бугаевке.

«По дороге» отметим, что в Одесской области есть село Бугай (Раздельнянский район).

В скульптуре и «для прикола»

Так, теперь — к скульптурам и арт-объектам. Ну, тут, вроде, все ясно: это знаменитый Бык (то есть, Зевс в образе Быка) — герой скульптурной композиции «Похищение Европы» (скульптор А.Токарев, архитектор В.Чепелев) на 9-й станции Большого Фонтана. Благо, недавно его покрыли антивандальным составом.

А вот теперь самое время вспомнить о корове Ромине с улицы Дерибасовской, которая, увы, в 2020-м году «уехала путешествовать».

Впрочем, совсем неподалеку, у ресторана на улице Гаванной имеется еще одна корова. Менее известная, но тоже в натуральную величину. И кстати, как и Ромина, очень любит наряжаться.

Не центром города единым: у магазина на улице Вильямса «проживает» еще одна буренка в натуральную величину. Наряжаться не любит.

В районе 2-й станции Люстдорфской можно увидеть полноразмерного Зеленого быка. Этот ландшафтный Бычок — парень очень мощный, настоящий тяжеловес.

Золотой Теленок

Это тоже памятник, но особенный, потому о нем — отдельно. Все у нас будет хорошо в грядущем году. Бык нам поможет! А как может быть иначе, если знаменитый «Золотой теленок» (подчеркиваю — теленок, да еще золотой!) создан нашими Ильфом и Петровым! Так что если хотите ради всего хорошего прикоснуться к главной «эмблеме» года, то вам — в Сад скульптур Одесского литературного музея. Там, между ногами Ильфа и Петрова, и выглядывает их детище — умилительный Золотой Теленочек.

На Преображенской улице имеется продолжение «в тему»: кафе «Золотой теленок». Изображение юного Бычка — на фасаде (кстати, гантели гражданина Корейко — здесь же).

На «Привоз» и в Зоопарк

Неужели все? Мясной корпус на знаменитом одесском «Привозе» многие-многие годы славился мега-«картинами» с изображениями коров-быков и счастливых советских доярок. Этих «полотен» уже нет. Зато появились другие — с осовремененными домашними питомцами и доярками. И если вам хочется увидеть знак предстоящего года на очередных мега-полотнах — загляните в мясной корпус «Привоза».

Ну и главное, вероятно. Нашего героя (героиню) года можно увидеть не только в названиях районов-улиц, не только в скульптуре и на «картинках». Поспешите в Одесский Зоопарк. Там вы увидите Быка и его собратьев во всем их разнообразии. Причем, вживую.

Загадывайте желания — они сбудутся!

Фото автора, Вячеслава Тенякова, Александра Отдельнова и из открытых источников