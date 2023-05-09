Не никотин, но тоже яд: что убило лошадь в селе Одесской области

В Одесской области зафиксировали фает гибели домашней лошади от укусов пчел. Об этом сообщает областное Главное управление Госпродпотребслужбы.

Инцидент случился в селе Андреево-Ивановка Березовского района. Как выяснили специалисты, хозяева животное находилось на привязи на пастбище, однако место для нее оказалось смертельным – на пути полета пчел между пасекой и рапсовым полем.

В Госпродпотребслужбе также отмечают, что это не единичный случай в Украине. Ветеринары объясняют, что лошади, как и коровы, очень чувствительны к пчелиному яду. А чтобы убить взрослое животное, достаточно и десяти укусов. Так, вероятно, и произошло в Андреево-Ивановке.

Представители Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы и специалисты Главного управления зафиксировали характерные отеки от отравления и отобрали образцы патологического материала, которые направили в межрайонную лабораторию.

Труп лошади захоронили с соблюдением всех ветеринарно-санитарных мер.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Балтской ОТГ пчелы обезвредили вора, пытавшегося обокрасть пасеку.