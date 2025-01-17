Последствия воздушной атаки 17 января

Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

В Одесской областной прокуратуре показали последствия атаки:

Ситуация на фронте на утро 17 января

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 141 боевое столкновение.

Пятьдесят три атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 20 штурмов, нанес девять авиаударов и сбросил 12 управляемых авиабомб.

Российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области: Песчаное, Славянку и Ясеново. Об этом в ночь на пятницу, 17 января, сообщил проект DeepState.

Северокорейские солдаты несут большие потери в Курской области

Весь северокорейский контингент численностью около 12 тысяч человек, который в настоящее время находится в Курской области, может быть убит или ранен в бою к середине апреля 2025 года, прогнозируют эксперты Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что северокорейцы, вероятно, несли примерно 92 потери в день с момента начала участия в значительных боевых действиях в начале декабря 2024 года.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила 13 января, что на данный момент 300 северокорейцев были убиты в бою и 2700 получили ранения в Курской области.

«Северокорейские силы, вероятно, продолжат нести большее соотношение раненых и убитых в бою — как это типично для вооруженного конфликта — и неясно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой и когда», — говорится в отчете ISW.

Потери врага: минус еще 1670 оккупантов

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления, а также два средства ПВО российских захватчиков.

Потери вражеской техники за сутки: