Одинадцять років тому, 26 лютого 2014 року, у місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Саме з окупації Криму почалася війна Росії проти України, і жителі Автономної Республіки Крим продовжують чинити опір окупантам, наражаючи своє життя на небезпеку.

Як почалася окупація Криму

У ніч з 26 на 27 лютого російські військові захопили всі будівлі органів влади в Криму, піднявши над ними російські прапори. 27 лютого в Криму перестали працювати сайти кримської влади, заблокували рух громадського транспорту в центрі Сімферополя. Усе це робилося для того, щоб підготувати депутатів кримського парламенту проголосувати за проведення «референдуму» про входження Криму до складу РФ.

27 лютого в присутності озброєних російських силовиків у Криму відбулося голосування, окупанти призначили дату проведення «референдуму» – 25 травня. Через кілька днів його перенесли на 16 березня.

Цього ж дня на кордоні Криму з материковою Україною з’являються блокпости з представників так званої «самооборони Криму» під російськими прапорами. Пізніше в Криму почалися перші репресії проти кримських татар і проукраїнськи налаштованих громадян.

16 березня 2014 року окупанти провели «референдум» про приєднання Криму до РФ, а 21 березня 2014 року Путін підписав закон про входження півострова до складу РФ.

Як Україна демілітаризує Крим

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Крим перетворився на логістичну базу для угруповання російських військ на півдні України. Зі своїх кораблів, які базувалися на півострові, росіяни від початку вторгнення завдавали ударів ракетами по українській території. А кримський мис Чауда став однією з точок, звідки окупанти щоночі запускали по Україні «шахеди».

За три роки війни ЗСУ розгорнули потужну кампанію дальніх ударів по російському флоту, військових і логістичних об’єктах на півострові. Україна змогла завдати щонайменше двох ефективних атак по Кримському мосту в жовтні 2022-го і в липні 2023 року.

Станом на початок повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойові кораблі. Уже за перші два роки великої війни Україна знищила майже три десятки кораблів і один підводний човен – тобто понад третину бойового складу ЧФ РФ, включно з його флагманом, крейсером Москва. Цей корабель українські ракети Нептун вразили одним із перших, ще навесні 2022 року.

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