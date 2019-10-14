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Новости Одессы и Одесской области

Городу под Одессой подарили львов и пообещали открыть зоопарк

Городу под Одессой подарили львов и пообещали открыть зоопарк

В Килии, что в нескольких часах езды от Одессы, на днях отгуляли День города. В честь праздника один из меценатов преподнес необычный подарок килийцам.

Об этом сообщает bessarabiainform.com.

Поднявшись на сцену, бизнесмен попросил внести презент. Когда на подмостках появился некий предмет огромных размеров, в зале притихли. Подарок был накрыт тканью, поэтому все стали думать, что же там может быть.

Когда же драпировку сняли, все так и ахнули: под ней оказалась большая клетка, где сидели африканские львы. Мэру города Павлу Бойченко передали животных с паспортами и прочими необходимыми документами. Теперь городские власти думают над тем, чтобы открыть в Килии зоопарк, где львята станут первыми обитателями.

Фото: bessarabiainform.com

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