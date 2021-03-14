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Огромный астероид приблизится к Земле

Огромный астероид приблизится к Земле

В марте 2021 года к Земле приблизится атероид 2001 FO32. 

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21 марта он будет находится в ближайшей точке к нашей планете – на расстоянии двух миллионов километров, сообщает Naked Science.

Астероид будет иметь диаметр около 914 метров, а ширину — от 440 до 680 метров. Скорость этого объекта составит почти 124 тысячи километров в час. Это выше, чем скорость, с которой пролетает большинство астероидов. Причина такого быстрого сближения — необычная орбита этого астрономического объекта. Она наклонена на 39 градусов к плоскости орбиты Земли.

Расстояние, на которое приблизится астероид к Земле – в пять раз больше, чем расстояние до Луны. В астрономических масштабах это немного, однако угрозы его столкновения с Землей нет.

Приближение астероида позволит астрономам возможность получить более точное представление о размерах астероида и его альбедо. А также узнать его примерный состав. В частности, изучая спектр света, отраженного от поверхности астероида, астрономы собираются измерить «отпечаток» химии минералов.

Исследования намерены проводить с помощью 3,2-метрового инфракрасного телескопа, расположенного на вершине гавайского острова Манау-Кеа.

На фото NASA телескоп на Гавайях

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