Взрыв газа в одесской многоэтажке
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Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

Взрыв газа в одесской многоэтажке: пострадавшая квартира

Взрыв газа в одесской многоэтажке, последствия

«К сожалению, пострадал хозяин квартиры, 1981 года рождения, который с ожогами 35% тела госпитализирован в реанимационное отделение ожогового центра. Также пострадала работница салона (1987 года рождения), расположенного рядом с квартирой. Женщина получила легкие порезы от остекления, разлетевшегося от взрыва», – рассказали в ГСЧС.

На месте вызова также работали психологи ГСЧС.

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