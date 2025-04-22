Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры.
«К сожалению, пострадал хозяин квартиры, 1981 года рождения, который с ожогами 35% тела госпитализирован в реанимационное отделение ожогового центра. Также пострадала работница салона (1987 года рождения), расположенного рядом с квартирой. Женщина получила легкие порезы от остекления, разлетевшегося от взрыва», – рассказали в ГСЧС.
На месте вызова также работали психологи ГСЧС.
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