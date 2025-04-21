Как сообщает АО «Одессагаз», работы стартуют с утра вторника, 22 апреля, и продлятся до начала мая. Газ будут подавать поэтапно и только в присутствии абонентов.

Кому в Одесской области отключат газ до мая

Ивановская громада

пос. Ивановка;

Бузиново;

Прохорово.

Коноплянская громада

села Богуново;

Шерово;

Конопляное;

Люботаевка;

Тарасовка;

Силовка;

Козлово;

Михайлополь.

Жителям указанных населенных пунктов советуют в 08:30 22 апреля перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до прибытия представителей Ивановского управления эксплуатации газового хозяйства.

Когда восстановят газоснабжение

Восстановление газоснабжения будет происходить поэтапно:

23 апреля – Шерово, Прохорово;

24 апреля – Богуново;

25 апреля – Бузиново;

26 апреля – Силовка, Люботаевка, Тарасовка;

28 апреля – Козлово, Михайлополь;

29-30 апреля – Конопляное;

1-3 мая – поселок Ивановка.

Пуск газа будут проводить только в присутствии владельца договора распределения газа.

Перед восстановлением подачи будут проверять:

наличие договора на техобслуживание внутренних газовых сетей;

отсутствие долгов за это обслуживание;

отсутствие долгов за услуги распределения природного газа;

соответствие системы газоснабжения технической документации.

Жителей просят отнестись к этому с пониманием и подготовиться заблаговременно.

Читайте также: Третья платежка за газ: за что и кому будем платить.