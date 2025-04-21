Как сообщает АО «Одессагаз», работы стартуют с утра вторника, 22 апреля, и продлятся до начала мая. Газ будут подавать поэтапно и только в присутствии абонентов.
Кому в Одесской области отключат газ до мая
Ивановская громада
- пос. Ивановка;
- Бузиново;
- Прохорово.
Коноплянская громада
- села Богуново;
- Шерово;
- Конопляное;
- Люботаевка;
- Тарасовка;
- Силовка;
- Козлово;
- Михайлополь.
Жителям указанных населенных пунктов советуют в 08:30 22 апреля перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до прибытия представителей Ивановского управления эксплуатации газового хозяйства.
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Когда восстановят газоснабжение
Восстановление газоснабжения будет происходить поэтапно:
- 23 апреля – Шерово, Прохорово;
- 24 апреля – Богуново;
- 25 апреля – Бузиново;
- 26 апреля – Силовка, Люботаевка, Тарасовка;
- 28 апреля – Козлово, Михайлополь;
- 29-30 апреля – Конопляное;
- 1-3 мая – поселок Ивановка.
Пуск газа будут проводить только в присутствии владельца договора распределения газа.
Перед восстановлением подачи будут проверять:
- наличие договора на техобслуживание внутренних газовых сетей;
- отсутствие долгов за это обслуживание;
- отсутствие долгов за услуги распределения природного газа;
- соответствие системы газоснабжения технической документации.
Жителей просят отнестись к этому с пониманием и подготовиться заблаговременно.
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