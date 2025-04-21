нет газа, отключение газа
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Как сообщает АО «Одессагаз», работы стартуют с утра вторника, 22 апреля, и продлятся до начала мая. Газ будут подавать поэтапно и только в присутствии абонентов.

Кому в Одесской области отключат газ до мая

Ивановская громада

  • пос. Ивановка;
  • Бузиново;
  • Прохорово.

Коноплянская громада

  • села Богуново;
  • Шерово;
  • Конопляное;
  • Люботаевка;
  • Тарасовка;
  • Силовка;
  • Козлово;
  • Михайлополь.

Жителям указанных населенных пунктов советуют в 08:30 22 апреля перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до прибытия представителей Ивановского управления эксплуатации газового хозяйства.

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Когда восстановят газоснабжение

Восстановление газоснабжения будет происходить поэтапно:

  • 23 апреля – Шерово, Прохорово;
  • 24 апреля – Богуново;
  • 25 апреля – Бузиново;
  • 26 апреля – Силовка, Люботаевка, Тарасовка;
  • 28 апреля – Козлово, Михайлополь;
  • 29-30 апреля – Конопляное;
  • 1-3 мая – поселок Ивановка.

Пуск газа будут проводить только в присутствии владельца договора распределения газа.

Перед восстановлением подачи будут проверять:

  • наличие договора на техобслуживание внутренних газовых сетей;
  • отсутствие долгов за это обслуживание;
  • отсутствие долгов за услуги распределения природного газа;
  • соответствие системы газоснабжения технической документации.

Жителей просят отнестись к этому с пониманием и подготовиться заблаговременно.

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