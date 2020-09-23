Официально зарегистрировали еще двух кандидатов в мэры Одессы

Во вторник, 22 сентября, в территориальну избирательную комиссию поступили документы от Геннадия Труханова («Доверяй делам»), Сергея Кивалова («Украинская морская партия») и Эдуарда Гурвица (Блок Гурвица).

Уже вечером ТИК официально зарегистрировала кандидатами в мэры Геннадия Труханова и Олега Филимонова. А заявку Эдуарда Гурвица пока отложили (из-за проблем с залогом, который составляет 153 тысячи гривен).

Напомним, что регистрация на пост городского головы заканчивается завтра, 24 сентября. Следите за нашими новостями, чтобы узнать обо всех кандидатах.

Ранее мы писали о том, кто претендует на пост мэра Одессы.