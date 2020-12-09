Официально работающие одесситы на самоизоляции смогут получить соцпомощь

На период карантина расширен перечень страховых случаев, по которым предоставляется материальная помощь.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Так, официально трудоустроенные граждане, пребывающие на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом, подтвержденного контакта с больным или после путешествия за границу, могут получить соцпомощь по временной нетрудоспособности.
Минюст поясняет, что застрахованным лицам оказывается помощь по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа. При этом медики в таких случаях могут получить 100% средней зарплаты.
Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, далее – Фондом социального страхования.
В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.
В таком случае Фонд соцстрахования оплачивает такой листок, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Но если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.
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