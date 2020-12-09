Официально работающие одесситы на самоизоляции смогут получить соцпомощь

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Так, официально трудоустроенные граждане, пребывающие на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом, подтвержденного контакта с больным или после путешествия за границу, могут получить соцпомощь по временной нетрудоспособности.

Минюст поясняет, что застрахованным лицам оказывается помощь по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа. При этом медики в таких случаях могут получить 100% средней зарплаты.

Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, далее – Фондом социального страхования.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.

В таком случае Фонд соцстрахования оплачивает такой листок, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Но если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

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