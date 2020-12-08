Новости Одессы и Одесской области

Налоговые каникулы и финансовая помощь: куда обращаться одесским предпринимателям?

Налоговые каникулы и финансовая помощь: куда обращаться одесским предпринимателям?

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о введении на время карантина налоговых каникул для физических лиц-предпринимателей и единовременной выплате пособия в размере 8 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

По данным Офиса президента, материальная помощь предоставляется компаниям для выплат зарплат работникам, которым во время карантина грозит сокращение. Ее размер рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени, но не может превышать 8 тыс. грн.

На компенсацию могут рассчитывать компании, реально пострадавшие от введения карантина и не имеющие больших долгов.

Вместе с тем, на период возможного объявления жесткого карантина в Украине ввели ряд налоговых послаблений для малого и среднего бизнеса: списывается налоговый долг, а плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты налогов за декабрь 2020-го и январь-май 2021 года. Кроме того, до декабря 2021 года отсрочено погашение предпринимателями налогового долга, не превышающего в общей сумме 6,8 тыс. грн.

Как полагают в Офисе президента, эти меры помогут малому бизнесу не накопить долги в случае приостановки работы во время локдауна.

Для того чтобы получить помощь по частичной безработице, предпринимателям нужно в течение 90 дней с момента приостановки работы обратиться в центр занятости по месту уплаты Единого социального взноса, предоставив необходимый пакет документов.

Как сообщается, материальная помощь будет насчитываться за каждый час простоя, но общая ее сумма не должна превышать размер минимальной зарплаты (4723 грн в месяц). Эта помощь предоставляется на время приостановки работы компании или предприятия, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина. Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимаются.

Детальную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости.

Ранее сообщалось, что более миллиона украинских предпринимателей и наемных работников, которые приостановили работу на время карантина, получат от государства финансовую помощь на портале и в мобильном приложении «Дія».

Читайте также: Локдаун в Украине: смогут ли одесситы пользоваться пассажирским транспортом?

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить