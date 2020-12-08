Налоговые каникулы и финансовая помощь: куда обращаться одесским предпринимателям?

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о введении на время карантина налоговых каникул для физических лиц-предпринимателей и единовременной выплате пособия в размере 8 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным Офиса президента, материальная помощь предоставляется компаниям для выплат зарплат работникам, которым во время карантина грозит сокращение. Ее размер рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени, но не может превышать 8 тыс. грн.

На компенсацию могут рассчитывать компании, реально пострадавшие от введения карантина и не имеющие больших долгов.

Вместе с тем, на период возможного объявления жесткого карантина в Украине ввели ряд налоговых послаблений для малого и среднего бизнеса: списывается налоговый долг, а плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты налогов за декабрь 2020-го и январь-май 2021 года. Кроме того, до декабря 2021 года отсрочено погашение предпринимателями налогового долга, не превышающего в общей сумме 6,8 тыс. грн.

Как полагают в Офисе президента, эти меры помогут малому бизнесу не накопить долги в случае приостановки работы во время локдауна.

Для того чтобы получить помощь по частичной безработице, предпринимателям нужно в течение 90 дней с момента приостановки работы обратиться в центр занятости по месту уплаты Единого социального взноса, предоставив необходимый пакет документов.

Как сообщается, материальная помощь будет насчитываться за каждый час простоя, но общая ее сумма не должна превышать размер минимальной зарплаты (4723 грн в месяц). Эта помощь предоставляется на время приостановки работы компании или предприятия, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина. Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимаются.

Детальную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости.

Ранее сообщалось, что более миллиона украинских предпринимателей и наемных работников, которые приостановили работу на время карантина, получат от государства финансовую помощь на портале и в мобильном приложении «Дія».

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