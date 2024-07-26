Одно из красивейших зданий на Пушкинской после многолетних судебных разбирательств вернули государству

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Прокуроры обратились в суд с исковым заявлением в связи с существенными нарушениями условий договора аренды здания. В частности, арендатор несвоевременно платил деньги за пользование имуществом и не проводил ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с ответчика задолженности, расторжении договора и обязал вернуть коммунальное имущество.

«При рассмотрении дела суд согласился с доводами прокурора и подтвердил нарушение ответчиком существенных условий договора аренды, что является достаточными правовыми основаниями для его расторжения», — отметили в прокуратуре.

Сейчас прокуратура принимает меры по обеспечению исполнения судебного решения.

Судебные дела

С 1991 года здание «Одесского общества взаимного кредита» арендовал банк «Порто-Франко», обанкротившийся в 2014-м.

В 2019 году суд разорвал договор аренды между Одесской ОГА и банком «Порто-Франко».

Судебный иск о расторжении охранно-арендного договора между банком и управлением ОГА по делам культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия, а также о возвращении здания областной громаде подала областная прокуратура.

В 2020-м году стало известно, что в этом здании должно появиться новое арт-пространство. Дом должны были сдать в аренду одесскому скульптору Михаилу Реве — его проект и выиграл конкурс в Одесском областном совете в декабре 2019 года.

Художник предложил создать в здании арт-пространство, культурный центр нового формата, при этом сохранив его историческое и архитектурное наследие.

Однако, что «что-то пошло не так» и договор между балансодержателем и компания «Простір натхнення», директором которой является Михаил Рева, так и не был подписан.

В администрации свое нежелание согласовывать передачу здания в аренду объяснили неприемлемыми условиями договора.

В том же году Хозяйственный суд признал договор аренды заключенным, несмотря на возражения облгосадминистрации, которая обнаружила неприемлемые условия в документе.

В частности, арендатор получал преимущественное право выкупа здания через три месяца при условии улучшения имущества на 20% от оценочной стоимости. Стоимость была заниженной — всего 9 тыс. грн за квадратный метр в центре города.

Здание «Общества взаимного кредита» построено в 1903 году по проекту архитектора Бернардацци А.И. Площадь памятника архитектуры составляет 3183 м кв, а его стоимость — 75 млн гривен.