В одесском творении Бернардацци все же появится «Пространство вдохновения»? (фото)

У одесситов появилась надежда, что в городе все же появится свое «Пространство вдохновения» – мечта и идея одесского скульптора и художника Михаила Ревы. И красивейшее пустующее на сегодняшний день здание на Пушкинской, 10 – творение Александра Бернардацци – наконец, оживет в полном смысле этого слова. Во всяком случае, таково решение суда.

Будет арт-пространство!

История эта долгая. В прошлом году стало известно, что в Одессе должно появиться новое арт-пространство в бывшем здании банка «Порто-Франко» на улице Пушкинской. Его сдали в аренду одесскому скульптору Михаилу Реве. Художник предложил создать в здании арт-пространство, культурный центр нового формата, при этом сохранив его историческое и архитектурное наследие. Его проект и выиграл конкурс в Одесском областном совете в декабре 2019 года.

Михаил сообщал тогда, что хочет создать в Одессе «Пространство вдохновения» – международную культурную институцию с качественным контентом, образовательными и выставочными проектами, а также с насыщенной публичной программой для разных аудиторий: «Я мечтаю, чтобы в моем родном городе появилась площадка мирового уровня, влияющая на культурную программу города и страны».

Визуализацию будущего арт-центра Михаил Рева разместил тогда же на своей странице в Facebook.

Красота!

Что не так?

Летом этого года стало известно, что «что-то пошло не так»: договор между балансодержателем (Одесский облсовет) и компания «Простір натхнення», директором которой является Михаил Рева, так и не подписан. Даже шла речь о проведении нового конкурса.

Здание продолжало пустовать. А красивейший исторический дом, отметим, требует ремонта-восстановления-реставрации.

И вот на днях появилась надежда на то, что арт-пространству на улице Пушкинской все же быть. Таково на сегодняшний день решение Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

Впрочем, не первое это уже судебное заседание. Кто знает, может, и его решение будет оспариваться в будущем…

Немного истории

Ну, а пока пустует себе величественное здание на Пушкинской, разрушается потихоньку. Следы «увядания» уже видны на фасаде.

Оно строилось как здание для Одесского общества взаимного кредита. Архитектор – Александр Бернардацци. Годы постройки – 1901-1903 гг.

В 1928 году оно перестраивалось для Госбанка.

В 1948 году здесь располагался Одесский горком ЛКСМУ.

С 1982 года здание занимал Дом политического просвещения обкома компартии Украины. Потом Госбанк.

С 1991 по 2015 годы в здании располагался банк «Порто-Франко». Пустует с 2015 года.

Его площадь – более трех тысяч квадратных метров. Памятник архитектуры и градостроительства местного значения.

Фото и скриншоты автора