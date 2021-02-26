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В одесском творении Бернардацци все же появится «Пространство вдохновения»? (фото)

В одесском творении Бернардацци все же появится «Пространство вдохновения»? (фото)

У одесситов появилась надежда, что в городе все же появится свое «Пространство вдохновения» – мечта и идея одесского скульптора и художника Михаила Ревы. И красивейшее пустующее на сегодняшний день здание на Пушкинской, 10 – творение Александра Бернардацци – наконец, оживет в полном смысле этого слова. Во всяком случае, таково решение суда.

Будет арт-пространство!

История эта долгая. В прошлом году стало известно, что в Одессе должно появиться новое арт-пространство в бывшем здании банка «Порто-Франко» на улице Пушкинской. Его сдали в аренду одесскому скульптору Михаилу Реве. Художник предложил создать в здании арт-пространство, культурный центр нового формата, при этом сохранив его историческое и архитектурное наследие. Его проект и выиграл конкурс в Одесском областном совете в декабре 2019 года.

Михаил сообщал тогда, что хочет создать в Одессе «Пространство вдохновения» – международную культурную институцию с качественным контентом, образовательными и выставочными проектами, а также с насыщенной публичной программой для разных аудиторий: «Я мечтаю, чтобы в моем родном городе появилась площадка мирового уровня, влияющая на культурную программу города и страны».

Визуализацию будущего арт-центра Михаил Рева разместил тогда же на своей странице в Facebook.

Красота!

Что не так?

Летом этого года стало известно, что «что-то пошло не так»: договор между балансодержателем (Одесский облсовет) и компания «Простір натхнення», директором которой является Михаил Рева, так и не подписан. Даже шла речь о проведении нового конкурса.

Здание продолжало пустовать. А красивейший исторический дом, отметим, требует ремонта-восстановления-реставрации.

Пушкинская, 10, фасад

И вот на днях появилась надежда на то, что арт-пространству на улице Пушкинской все же быть. Таково на сегодняшний день решение Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

Впрочем, не первое это уже судебное заседание. Кто знает, может, и его решение будет оспариваться в будущем…

Немного истории

Ну, а пока пустует себе величественное здание на Пушкинской, разрушается потихоньку. Следы «увядания» уже видны на фасаде.

Пушкинская, 10, двери

Пушкинская, 10, окно

Пушкинская, 10, окна

Оно строилось как здание для Одесского общества взаимного кредита. Архитектор – Александр Бернардацци. Годы постройки – 1901-1903 гг.

В 1928 году оно перестраивалось для Госбанка.

В 1948 году здесь располагался Одесский горком ЛКСМУ.

С 1982 года здание занимал Дом политического просвещения обкома компартии Украины. Потом Госбанк.

С 1991 по 2015 годы в здании располагался банк «Порто-Франко». Пустует с 2015 года.

Его площадь – более трех тысяч квадратных метров. Памятник архитектуры и градостроительства местного значения.

Пушкинская, 10, пустует

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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