Одну з найкрасивіших будівель на Пушкінській після багаторічних судових розглядів повернули державі

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Прокурори звернулися до суду з позовною заявою у зв’язку з істотними порушеннями умов договору оренди будівлі. Зокрема, орендар несвоєчасно сплачував гроші за користування майном і не проводив ремонтно-реставраційні роботи з відновлення пам’ятки.

Суд задовольнив позовні вимоги прокурора про стягнення з відповідача заборгованості, розірвання договору та зобов’язав повернути комунальне майно.

“Під час розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та підтвердив порушення відповідачем істотних умов договору оренди, що є достатніми правовими підставами для його розірвання”, – зазначили в прокуратурі.

Наразі прокуратура вживає заходів щодо забезпечення виконання судового рішення.

Судові справи

З 1991 року будівлю “Одеського товариства взаємного кредиту” орендував банк “Порто-Франко”, який збанкрутував у 2014-му.

У 2019 році суд розірвав договір оренди між Одеською ОДА та банком “Порто-Франко”.

Судовий позов про розірвання охоронно-орендного договору між банком і управлінням ОДА у справах культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини, а також про повернення будівлі обласній громаді подала обласна прокуратура.

У 2020-му році стало відомо, що в цій будівлі має з’явитися новий арт-простір. Будинок мали здати в оренду одеському скульптору Михайлу Реві – його проєкт і виграв конкурс в Одеській обласній раді в грудні 2019 року.

Митець запропонував створити в будівлі арт-простір, культурний центр нового формату, водночас зберігши його історичну та архітектурну спадщину.

Однак, що “щось пішло не так” і договір між балансоутримувачем і компанією “Простір натхнення”, директором якої є Михайло Рева, так і не було підписано.

В адміністрації своє небажання погоджувати передачу будівлі в оренду пояснили неприйнятними умовами договору.

Того ж року Господарський суд визнав договір оренди укладеним, незважаючи на заперечення облдержадміністрації, яка виявила неприйнятні умови в документі.

Зокрема, орендар отримував переважне право викупу будівлі через три місяці за умови поліпшення майна на 20% від оціночної вартості. Вартість була заниженою – лише 9 тис. грн за квадратний метр у центрі міста.

Будівля “Товариства взаємного кредиту” побудована 1903 року за проектом архітектора Бернардацці О.І. Площа пам’ятки архітектури становить 3183 м кв, а її вартість – 75 млн гривень.