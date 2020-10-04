Одна из самых страшных историй в жизни: волонтер рассказала, как она спасала жизнь одесского учителя

Известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова, глава ОО «Корпорация монстров», активно помогающий больницам в наши «ковидные дни», разместила на своей странице в Фейсбук очередной пост. Он, собственно, посвящен Дню учителя, и вышел под рубрикой Екатерины «апокалипсис-2020».

«В День учителя… Диме 39 лет, и он учитель географии. Он позвонил мне 14 сентября. На тот момент болел уже 5 дней. Семейный врач прописала цефтриаксон (антибиотик – ред.) и на этом остановилась», — сообщает Екатерина.

Однако лучше больному не стало, температура продолжала держаться на отметке 38-39 градусов. Далее Дмитрий связался с Катериной Ножевниковой, после чего все же сдал компьютерную томографию, которая показала серьезную пневмонию. На госпитализации в больницу настояла волонтер.

— А дальше началась одна из самых страшных историй в моей жизни. Диму отвезли в пятую (больницу – ред.) в парк Шевченко. Где его, по сути, практически убили. Сутки почти к нему не подходили. Трое суток у пациента не было мочи. Двое суток он кашлял кровью и ему отвечали «это вы накашляли», — продолжает Екатерина.

Она пообщалась с другими врачами, которые рекомендовали ей забрать больного из больницы и спасать как можно скорее, так как у него отказали почки и есть подозрение на кардиогенный отек легких. «Вытаскивай его оттуда как хочешь. Иначе он умрет через час-два», — такой она получила ответ.

«Дозвониться в больницу не смогла. На тот момент пациент уже не мог встать. Стала просить тех, кто лежал в палате рядом — один за другим выходили на поиски врачей и не находили… И тогда я начала звонить уже в Киев. Звонить в Киев, чтобы найти врачей в больнице!» — возмущается Екатерина Ножевникова.

В результате, хотя и с большим трудом, Екатерине удалось доставить пациента в Одесскую областную больницу.

«Как мы ждали скорую, как я пыталась отвлекать задыхающегося человека дурацкими разговорами, очень сложно описать. Многое осталось за кадром. Прошло почти 4 часа прежде чем нам удалось вырвать умирающего пациента и довезти до спасительной реанимации», — сообщает волонтер.

— Спасибо врачам областной под руководством замечательного врача Легалова Владимира Георгиевича: почти три недели боролись они за жизнь пациента. Шансов практически не было. Но в пятницу утром, когда вся лента пестрела поздравлениями с Днем учителя, мне позвонили: «Катя. Твой мальчик пришел в себя…», — пишет волонтер.

И — как результат: “Впереди еще долгий пусть. И последствия «лечения» в одной городской больнице и равнодушия людей в белых халатах будут с этим учителем всю жизнь. Но благодаря врачам другой больницы и нескольким людям, которым не все равно, он выжил”.