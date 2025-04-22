Прогноз погоды в Одессе на 23 апреля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 20-22°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем столбики термометров могут достигать отметки в 20-25°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Марии Котовой