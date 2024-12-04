Новости Одессы и Одесской области

Одессу ждет морозная ночь и холодный день – прогноз погоды на 5 декабря

Одессу ждет морозная ночь и холодный день – прогноз погоды на 5 декабря

Завтра, в четверг, 5 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно прохладная погода без существенных осадков. А ночью возможен небольшой мороз.

Таков сегодняшний прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 5 декабря

По информации синоптиков, завтра в Одессе облачно. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.

Выбор редакции: «Одесская жизнь» всегда рядом: подпишись, и будь в теме

Прогноз погоды в Одесской области на 5 декабря

По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Без существенных осадков. На севере слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С тепла.

На автодорогах севера области гололедица.

Ночью и утром по области местами дымка, видимость 1-2 км.

Читайте также: Как война влияет на украинскую фауну: биолог Иван Русев дал неутешительные прогнозы (видео).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua