Одессу ждет морозная ночь и холодный день – прогноз погоды на 5 декабря

Завтра, в четверг, 5 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно прохладная погода без существенных осадков. А ночью возможен небольшой мороз.
Таков сегодняшний прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 5 декабря
По информации синоптиков, завтра в Одессе облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 5 декабря
По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Без существенных осадков. На севере слабый гололед, гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах севера области гололедица.
Ночью и утром по области местами дымка, видимость 1-2 км.
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