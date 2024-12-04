На Одесу чекає морозна ніч і холодний день – прогноз погоди на 5 грудня

Завтра, у четвер, 5 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить прохолодна погода без істотних опадів. А вночі можливий невеликий мороз.
Такий сьогоднішній прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 5 грудня
За інформацією синоптиків, завтра в Одесі буде хмарно. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди у Одеській області на 5 грудня
По Одеській області завтра очікується хмарна погода. Без істотних опадів. На півночі слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 0-5° тепла.
На автошляхах півночі області ожеледиця.
Вночі та вранці по області місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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