Одессу заполонили мужчины в платьях (видео)

28 августа в разных районах города, на улицах и в торговых центрах одесситы с удивлением наблюдали за прохаживающимися мужчинами в женских платьях.

Не смотря на мышцы, лысины и бороды, вели они себя вполне по-женски: дефилировали и спрашивали, где купить недорогую бижутерию.

Свидетели никак не соотносили этих мужчин с участниками ЛГБТ-шествия, котрое проходило в этот день и считали, что стали свидетелями какого-то флэшмоба.

Никто не проявлял в их адрес агрессии.









В этот же день в Одессе проходило Прайд Шествие. Противники мероприятия из так называемых “традиционалистов” хотели его сорвать. Но их действия пресекла полиция.

Фото: Cosmopolitan; видео очевидцев из сети интернет