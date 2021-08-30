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Одессу заполонили мужчины в платьях (видео)

Одессу заполонили мужчины в платьях (видео)

28 августа в разных районах города, на улицах и в торговых центрах одесситы с удивлением наблюдали за прохаживающимися мужчинами в женских платьях.

Не смотря на мышцы, лысины и бороды, вели они себя вполне по-женски: дефилировали и спрашивали, где купить недорогую бижутерию.

Свидетели никак не соотносили этих мужчин с участниками ЛГБТ-шествия, котрое проходило в этот день и считали, что стали свидетелями какого-то флэшмоба.

Никто не проявлял в их адрес агрессии.




В этот же день в Одессе проходило Прайд Шествие. Противники мероприятия из так называемых “традиционалистов” хотели его сорвать. Но их действия пресекла полиция.

Фото: Cosmopolitan; видео очевидцев из сети интернет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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