Одна из самых масштабных атак на Одессу: есть разрушения, возник пожар (фото)

В Силах обороны юга Украины сообщили, что враг атаковал Одесщину 22-мя ударными «шахедами» с территории Крыма.

Атака длилась больше трех часов. Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно затрудняя работу ПВО. Как сообщала «Одесская жизнь», особенность атаки в ночь с 4 на 5 марта — постоянные маневры дронов. Российские беспилотники меняли направление полета с севера на юг города и обратно, периодически пробуя заходить на центр.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

18 из 22 барражирующих снарядов удалось сбить.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания базы отдыха, которая не функционирует с начала полномасштабного вторжения. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован.

Видео с места прилета публикует телеграм-канал «Одесской жизни»:

Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным пострадавших нет.