Российская ракета попала в 5-ти этажку в Кривом Роге: есть погибшие (видео)

Ночью, 13 июня, россияне обстреляли город Кривой Рог. Попали в пять гражданских объектов. Один из них – пятиэтажка. Пока известно о двух погибших. Под завалами остаются люди.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
После попадания ракеты произошел пожар. Жилой дом сильно пострадал – половину многоэтажки снесло ракетой.
Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.
Российские ракеты в Кривом Роге разрушили промышленные предприятия, определенные учреждения и жилые дома, – заявил Александр Вилкул.
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