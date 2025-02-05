Ночная атака "щахедами"
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Повітряну тривогу в Одеській області оголосили в 0:44. Було наголошено, що існує загроза застосування. Згодом кілька дронів наблизилися з моря до північних околиць обласного центру та почали кружляти на значній висоті над північними та центральними районами міста. 

Сили ППО намагалися збити ворожі безпілотники. В місті було чутно стрілянину з зенітних кулеметів та стрілецької зброї.  

Станом на другу годину ночі інформації про постраждалих та руйнування не поступало.

Нагадаємо, що напередодні ввечері росіяни атакували ракетою Південний, місто-супутник Одеси.

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