Повітряну тривогу в Одеській області оголосили в 0:44. Було наголошено, що існує загроза застосування. Згодом кілька дронів наблизилися з моря до північних околиць обласного центру та почали кружляти на значній висоті над північними та центральними районами міста.

Сили ППО намагалися збити ворожі безпілотники. В місті було чутно стрілянину з зенітних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на другу годину ночі інформації про постраждалих та руйнування не поступало.

Нагадаємо, що напередодні ввечері росіяни атакували ракетою Південний, місто-супутник Одеси.