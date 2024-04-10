Одессу атаковали дроны: были слышны взрывы и работа ПВО

Поздним вечером 10 апреля 2024 года рашисты снова атаковали энергетическую инфораструктуру. Шахеды попробовали прорваться к трансформаторным подстанциям. У некоторых одесситов пропал свет.
С раннего утра 10 апреля и весь день российские агрессоры обстреливали Одессу и область баллистическими ракетами. А завершили сутки атакой беспилотников-камикадзе.
Если ракетами они атаковали транспортную инфраструктуру, то ударными дронами дронам уже традиционно стараются нанести вред энергетике региона.
И в этот раз, во время работы противовоздушной обороны, одесские паблики сообщили о перебоях со светом в некоторых районах, хотя отключения массовыми не были.
Также угроза ударов Шахедов остается для Измаильского района Одесской области.
По состоянию на 0:20 11 апреля отбоя воздушной тревоги еще не было. Для Одессы и области сохраняется угроза российских атак.
Информации о прилетах, разрушениях и пострадавших на этот момент не поступало.