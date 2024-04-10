Новости Одессы и Одесской области

Одессу атаковали дроны: были слышны взрывы и работа ПВО

Одессу атаковали дроны: были слышны взрывы и работа ПВО

Поздним вечером 10 апреля 2024 года рашисты снова атаковали энергетическую инфораструктуру. Шахеды попробовали прорваться к трансформаторным подстанциям. У некоторых одесситов пропал свет.

С раннего утра 10 апреля и весь день российские агрессоры обстреливали Одессу и область баллистическими ракетами. А завершили сутки атакой беспилотников-камикадзе. 

Если ракетами они атаковали транспортную инфраструктуру, то ударными дронами дронам уже традиционно стараются нанести вред энергетике региона.

И в этот раз, во время работы противовоздушной обороны, одесские паблики сообщили о перебоях со светом в некоторых районах, хотя отключения массовыми не были. 

Также угроза ударов Шахедов остается для Измаильского района Одесской области.

По состоянию на 0:20 11 апреля отбоя воздушной тревоги еще не было. Для Одессы и области сохраняется угроза российских атак.

Информации о прилетах, разрушениях и пострадавших на этот момент не поступало.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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