Одессу атаковали дроны: были слышны взрывы и работа ПВО

С раннего утра 10 апреля и весь день российские агрессоры обстреливали Одессу и область баллистическими ракетами. А завершили сутки атакой беспилотников-камикадзе.

Если ракетами они атаковали транспортную инфраструктуру, то ударными дронами дронам уже традиционно стараются нанести вред энергетике региона.

И в этот раз, во время работы противовоздушной обороны, одесские паблики сообщили о перебоях со светом в некоторых районах, хотя отключения массовыми не были.

Также угроза ударов Шахедов остается для Измаильского района Одесской области.

По состоянию на 0:20 11 апреля отбоя воздушной тревоги еще не было. Для Одессы и области сохраняется угроза российских атак.

Информации о прилетах, разрушениях и пострадавших на этот момент не поступало.