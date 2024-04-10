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Одесу атакували дрони: були чутні вибухи та робота ППО

Одесу атакували дрони: були чутні вибухи та робота ППО

Пізнього вечора 10 квітня 2024 року рашисти знову атакували енергетичну інформаструктуру. Шахеди спробували прорватися до трансформаторних підстанцій. У деяких одеситів зникло світло.

З раннього ранку 10 квітня і весь день російські агресори обстрілювали Одесу і область балістичними ракетами. А завершили добу атакою безпілотників-камікадзе.

Якщо ракетами вони атакували транспортну інфраструктуру, то ударними дронами дронам вже традиційно намагаються завдати шкоди енергетиці регіону.

І цього разу, під час роботи протиповітряної оборони, одеські паблики повідомили про перебої зі світлом у деяких районах, хоча відключення масовими не були.

Також загроза ударів Шахедів залишається для Ізмаїльського району Одеської області.

Станом на 0.20 11 квітня відбою повітряної тривоги ще не було. Для Одеси та області зберігається загроза російських атак.

Інформації про прильоти, руйнування та постраждалих на цей момент не надходило.

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