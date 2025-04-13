Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 21:48. Сообщалось о движении группы «шахедов» в сторону поселка Котовского, Фонтанки, Пивденного и Рыбаковки.

Позже под угрозой оказались районы порта, центр Одессы и Пересыпский район, в частности, Лузановка.

Вскоре одесситы услышали серию взрывов.

«Взрывы один за другим, более десятка», – сообщили в соцсетях очевидцы.

Судя по всему, это работали по дронам наши силы противовоздушной обороны.

Но, к сожалению, не обошлось и без последствий – в городе есть «прилеты», на месте которых возникли пожары, пострадали авто.

«В городе есть попадание в автомобили во время движения! Горит машина», – предупреждают местные Телеграм-каналы.

Также сообщается о возможных жертвах: «На дороге тупо воронка от шахеда, после чего машина на скорости влетает в столб. Походу все кто были в машине погибли».

Официальная информация о последствиях обстрела и возможных жертвах на данный момент не поступала.

В настоящее время над Одессой чисто. В 22:48 был дан отбой тревоги.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий и при появлении новых подробностей обязательно оповестит своих читателей.

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