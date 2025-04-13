Сигнал повітряної тривоги пролунав о 21:48. Повідомлялося про рух групи «шахедів» у бік селища Котовського, Фонтанки, Південного та Рибаківки.

Пізніше під загрозою опинилися райони порту, центр Одеси та Пересипський район, зокрема Лузанівка.

Невдовзі одесити почули серію вибухів.

«Вибухи один за одним, понад десяток», – повідомили в соцмережах очевидці.

Схоже, це працювали по дронах наші сили протиповітряної оборони.

Але, на жаль, не обійшлося без наслідків – у місті є «прильоти», на місцях яких виникли пожежі, постраждали авто.

«У місті є влучання в автомобілі під час руху! Горить машина», – попереджають місцеві Телеграм-канали.

Також повідомляється про можливі жертви: «На дорозі просто вирва від шахеда, після чого машина на швидкості врізається у стовп. Схоже, всі, хто були в машині, загинули».

Офіційна інформація про наслідки обстрілу та можливі жертви наразі не надходила.

Наразі над Одесою чисто. О 22:48 було дано відбій тривоги.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій і при появі нових подробиць обов’язково повідомить своїх читачів.

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