По оценкам военных, сейчас российская армия готовит плацдармы для наступления, в частности на Запорожском направлении. Контроль над этим регионом может позволить врагу продвинуться к Днепру, а дальше в сторону Херсона и Одесской области. Однако захват четырех украинских областных центров является чрезвычайно сложной задачей для РФ.

Эксперты отмечают, что темпы наступления российских войск остаются низкими. Несмотря на определенные преимущества, враг не способен поддерживать высокую интенсивность боевых действий в течение длительного времени. По оценкам аналитиков, украинская армия готовится к возможному обострению ситуации и продолжает укреплять оборону.

Ранее мы рассказали, сколько военных кораблей мы увидим в Одесском порту?

Также мы писали, о чем пишут одесские писатели на передовой.