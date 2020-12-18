Одесскому активисту Стерненко продлили ночной домашний арест

Согласно решению суда, в ближайшие три месяца фигурант дела о поножовщине на Фонтане не сможет покидать жилье с 21:00 до 6:00, пишет «Думская».

Ранее прокуратура настаивала на ужесточении меры пресечения и требовала заключить Стерненко в следственный изолятор. Но адвокат Стерненко Маси Найем назвал ходатайство прокурора нецензурным словом и передал суду заявления двух граждан (фамилия одного из них Шатохин), которые обязались взять подсудимого на поруки.

Напомним, ранее Шевченковский суд Киева внес коррективы в постановление о круглосуточном домашнем аресте Сергея Стерненко.

Ранее активист заявлял, что в ближайшее время его могут арестовать и поместить в СИЗО.

Как писала «Одесская жизнь», на бывшего лидера ячейки «Правого сектора» в Одессе было совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший жив.