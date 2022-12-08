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Одесской бригаде сил теробороны вручили боевое знамя (фото)

Одесской бригаде сил теробороны вручили боевое знамя (фото)

Одесская 126-я бригада сил территориальной обороны получила боевое знамя. Торжественная презентация Боевого Знамени бригады Сил ТРО состоялась 7 декабря 2022 года в Одесском национальном театре оперы и балета.

Одесская 126-я бригада сил территориальной обороны, на презентации знамени

По информации одесской мэрии, 26-я отдельная бригада Сил территориальной обороны была основана 8 марта 2022 года как дополнительная бригада территориальной обороны в Одесской области. Сформирована из добровольцев. С апреля бригада уничтожает российские оккупационные войска на Юге Украины.

Одесская 126-я бригада сил территориальной обороны2

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Боевое Знамя после формирования воинской части вручается ей от имени президента Украины и всегда находится со своей частью, а на поле боя – в районе боевых действий. Оно является почетным знаком воинской части, определяет особенности его боевого назначения, истории и заслуг и свидетельствует о принадлежности к Вооруженным силам Украины.

Одесская 126-я бригада сил территориальной обороны, знамя

«Мы гордимся помогать вам и обеспечивать надежный тыл. Пусть этот символ чести и победы несет боевую славу и ваши боевые традиции следующим поколениям бойцов бригады, которые будут стоять на страже суверенности Украины и свободы украинцев», – поздравил бригаду мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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