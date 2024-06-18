Одесского нардепа Гончаренко посадили на 10 лет: что произошло

Об этом пишет издание «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным российских СМИ, Гончаренко признали виновным «в распространении военных фейков по мотивам политической ненависти», «оправдании терроризма» и «разжигании ненависти с угрозой насилия».

Что именно стало причиной для уголовного преследования украинского депутата, неизвестно.

Согласно приговору московского суда, первые три года Гончаренко якобы должен провести в тюрьме, а остальные семь лет – в колонии общего режима. Кроме того, депутату запретили в течение трех лет администрировать сайты.

«Меня посадили на десять лет! 2-й Западный окружной военный суд в россии заочно вынес мне приговор…

Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в россии!»,

– прокомментировал такое решение суда страны-агрессора сам нардеп.

Как сообщала «Одесская жизнь», в мае 2021 года депутата Алексея Гончаренко обворовали в поезде Одесса – Ковель.