Одеського нардепа Гончаренка посадили на 10 років: що сталося

Про це пише видання “Медіазону” з посиланням на прес-службу суду.

За даними російських ЗМІ, Гончаренко визнали винним «у поширенні військових фейків за мотивами політичної ненависті», «виправдання тероризму» та «розпалювання ненависті з загрозою насильства».

Що саме спричинило кримінальне переслідування українського депутата, невідомо.

Згідно з вироком московського суду, перші три роки Гончаренко нібито має провести у в’язниці, а решту сім років – у колонії загального режиму. Окрім того, депутату заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

«Мене посадили на десять років! 2-й Західний окружний військовий суд у росії заочно виніс мені вирок…

Приймаю вітання! Все-таки перший народний депутат, якого засудили в росії!»,

– прокоментував таке рішення суду країни-агресора сам нардеп.

Як повідомляло «Одеське життя», у травні 2021 року депутата Олексія Гончаренка обікрали у поїзді Одеса – Ковель.