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Нардепа Алексея Гончаренко обворовали в поезде Одесса – Ковель

Нардепа Алексея Гончаренко обворовали в поезде Одесса – Ковель

Народного депутата из Одессы Алексея Гончаренко 10 мая обокрали в поезде.

Как рассказал нардеп на своей странице в Facebook, в понедельник, 10 мая, он ехал поездом Одесса – Ковель в Ровенскую область.

«В то время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки», – пишет Гончаренко.

По словам обворованного депутата, утром он заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу супермаркете в Жмеринке.

Сотрудники жмеринской полиции уже в течение дня вышли на след воров и вернули карточки их владельцу.

Отметим, что в последнее время случаи краж в поездах участились.

В ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що мене обікрали в поїзді. Підтверджую цей факт і розповім про ситуацію дещо…

Опубликовано Олексій Гончаренко Среда, 12 мая 2021 г.

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