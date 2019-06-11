Одесским родителям на заметку: как получить госпомощь на няню

С этого года в Украине стартовала программа “Муниципальная няня”. Мы уже рассказывали об этой программе, однако родители малышей по-прежнему задают вопросы о том, как можно воспользоваться государственной компенсацией, сократив расходы на наём няни для ребенка. За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела денежных выплат и компенсаций управления соцзащиты Суворовского района Одессы Тамаре Щербине.

«Муниципальная няня» – это услуга по уходу за ребенком до трех лет, предоставляемая для поддержки родителей (усыновителей) или опекунов для обеспечения ухода за ребенком.

Кто может быть муниципальной няней?

Муниципальная няня — это любое физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми. Но в эту категорию не входят государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования, с которым заключен договор об осуществлении ухода за ребенком до трех лет.

У кого есть право на компенсацию?

Право на получение компенсации услуги «муниципальная няня» имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями (усыновителями), опекунами ребенка до трех лет, которые заключили договор об осуществлении ухода за ребенком с муниципальной няней.

Договор заключается в письменной форме. В нем указывается:

название услуги,

ее объем с указанием конкретных мероприятий,

условия и срок ее предоставления,

стоимость, периодичность оплаты,

ответственность сторон.

Какие нужны документы?

Для получения компенсации будущему получателю в течение месяца после заключения договора необходимо подать в управление социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»;

заявление о перечислении средств с указанием счета в учреждении банка;

копию договора;

документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).

К заявлению прилагаются копии:

свидетельства о рождении ребенка;

паспорта получателя компенсации;

ИНН получателя компенсации;

решение исполнительного органа городского, районного, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком), при необходимости.

Как получить компенсацию?

Назначается компенсация на срок осуществления ухода за ребенком до трех лет, определенный в договоре, и выплачивается ежемесячно на основании предоставленных документов, подтверждающих расходы на оплату услуги «муниципальная няня».

Получатель услуги:

ежемесячно до 5 числа подает в письменной (электронной) форме или любым другим удобным способом в управление социальной защиты населения документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни;

в письменной (электронной) форме или любым другим удобным способом в управление социальной защиты населения в течение одного рабочего дня информирует о расторжении договора или об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на предоставление муниципальной няней услуги.

Если документы не были поданы в срок, выплата компенсации за услуги прекращается и возобновляется с месяца, за который была осуществлена оплата услуги после представления документов, подтверждающих расходы на оплату услуги.

На какую сумму рассчитывать?

Компенсация услуги выплачивается ее получателю в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, за каждого ребенка, за которыми ухаживает муниципальная няня. По состоянию на июнь 2019 года такой прожиточный минимум составляет 1626,00 грн.

Могут ли отказать?

Получателю услуги может быть отказано в назначении компенсации в случае:

представления не полного пакета документов,

отсутствия информации о муниципальной няне в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований.

Такая компенсация не назначается родителям, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.