Почему одесских волонтеров выгоняют на улицу

Уже несколько дней в Одессе длится своя война — за территорию. 17 марта стало известно, что волонтеров «Гончаренко-центра» выселяют из помещения издательства «Черноморье», где с начала войны они плетут маскировочные сетки для наших военных.

Причиной конфликта стало решение депутатов Одесского областного совета. Стороны обвиняют друг друга в необязательности, нарушении условий аренды и саботаже. За это время в конфликт были втянуты и широкая общественность, и коллеги-волонтеры, и нардепы, и полиция, и частное охранное предприятие. Однако решения пока не найдено, а значит, остановлена работа волонтеров по обеспечению ВСУ маскировочными сетками, которые так необходимы на фронте. В «территориальных претензиях» разбиралась «Одесская жизнь».

Почему произошел конфликт с волонтерами центра

Волонтерский штаб «Гончаренко-центра» работает под эгидой нардепа от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. С началом войны Одесский центр расположился в холле издательства «Черноморье» по адресу площадь Деревянко, 1. Здесь люди плетут маскировочные сетки для фронта. По данным организации, за это время волонтеры сплели более 45 тысяч квадратных метров этих сеток.

17 марта по распоряжению дирекции издательства «Черноморье» волонтеров не пустили в здание сотрудники частной охранной фирмы. По словам очевидцев, им не позволяли забрать оборудование и личные вещи.

— С 24 февраля 2022 года бывший директор издательства разрешил волонтерам плести маскировочные сетки в холле на первом этаже. В августе 2022 года в издательстве сменился директор. В результате был «убит» производственный процесс. Издательство превратилось в бизнес-центр — облсовет просто сдает помещения в аренду разным фирмам, — предложил свою версию происходящего депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Комментарий на сайте Одесского областного совета

В тот же день на официальном сайте Одесского областного совета была опубликована противоположная версия происходящего:

Сегодня произошло незаконное проникновение в здание КП «Издательство «Черноморье», где находится машина для печати, в том числе бюллетеней. Проникшими в здание неизвестными лицами был сломан турникет и нанесены телесные повреждения представителю охраны… Напомним, год назад общественной организации предоставили помещение издательства, но с условием, что впоследствии они оформят необходимый договор аренды. В течение года ее представители не подали заявления на получение помещения, о чем свидетельствует отсутствие заявлений на «Прозоро».

— С администрацией «Черноморья» было оговорено, что у нас есть время до 1 апреля, чтобы спокойно найти альтернативное помещение для аренды и вывезти наш инвентарь, — парировал юрист «Гончаренко-центра» Андрей Бахметьев.

— Год назад, когда не работали электронные реестры, издательство «Черноморье» заключило с общественным объединением «Вимога» договор на хранение имущества с договоренностью о дальнейшем заключении договоров аренды. Таким образом, этими помещениями смогли воспользоваться волонтеры, — пояснила исполняющая обязанности директора издательства «Черноморье» Татьяна Кохан.

В итоге по словам и.о. директора, получилось, что в помещении издательства разместилась не та организация, которая указана в договоре, а «Гончаренко-центр». Она заняла большую площадь, чем было согласовано. А в феврале 2023 года на эти помещения в электронной системе торгов поступила заявка на аренду. Как результат, на сессии 3 марта депутаты Одесского областного совета приняли решение выселить волонтеров.

Волонтерам дали другое непригодное помещение

18 марта волонтеров «Гончаренко-центра» снова не пустили в здание КП «Издательство «Черноморье». В знак протеста они прямо на улице, перед входом в издательство, начали плести маскировочные сети. Спустя несколько часов к замерзшим людям приехала начальник управления по имущественным отношениям Одесского облсовета Лариса Соколик. Она объявила, что волонтерам предлагают новое помещение — во Дворце спорта (проспект Шевченко, 31). А вот помещение в «Черноморье» отдано в аренду органу госвласти. Соответствующее распоряжение было опубликовано и на сайте Одесского областного совета.

Казалось бы, ситуация разрешилась, однако к новому помещению возникли вопросы у коллег-волонтеров, которые уже «имели счастье» там поработать.

Возможно, нужно было поехать и посмотреть, в каком состоянии это помещение? Там даже весной 14-17 градусов. Зимой температура в помещении фиксировалась в 6-8 градусов… Как представляют представители власти плетение маскировочных сетей в таких условиях? Прошу с уважением относиться к труду волонтеров и, если решаются внутренние политические вопросы, не делайте, пожалуйста, этого за счет тех, кто бескорыстно «волонтерит» для страны», — написала Екатерина Ножевникова, глава волонтерского штаба «Корпорация монстров».

С просьбой провести инспекцию помещения к председателю облсовета Григорию Диденко 20 марта обратились депутаты фракции «Европейская солидарность». После длительных споров Диденко пообещал, что лично оценит, пригодно ли помещение. Но через час после встречи председатель отменил визиты. В результате вопрос с новым помещением для волонтеров так и остается открытым.

Сейчас работа центра приостановлена, а в главном управлении полиции в Одесской области открыли два уголовных производства:

По заявлению дирекции издательства «Черноморье» — с просьбой принять меры к представителям общественной организации, которые без имеющихся у них разрешительных документов используют для собственных нужд одно из помещений издательства.

По заявлению представителей общественной организации — о том, что их не пускают в помещение издательства для осуществления своей деятельности.

Все было бы однозначно и понятно, если бы не политический привкус разгоревшегося скандала. Такое впечатление, что война закончилась (нашей Победой!), скоро выборы и пошла политическая возня между властью и оппозицией.

Мы продолжаем следить за ситуацией, и несмотря на все политические игры, поддерживаем всех здравомыслящих, объединившихся ради одной цели — помочь нашим защитникам на фронте.

Конфликт вокруг «Гончаренко-центра» «прославил» одесскую власть

Всего за несколько часов новость о конфликте в «Черноморье» разошлась по всей стране.

— Аналогичный центр работает в Чернигове. Его двери не закрывались во время частичной блокады города год назад. Война продолжается. Кажется, кто-то начал про это забывать, — прокомментировал ситуацию секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако.

— Обычно я не комментирую события в других территориальных общинах, но ситуацию с выселением волонтерского центра в Одессе не мог обойти стороной. Политическая борьба не должна отражаться на волонтерах. Это выглядит жалко и низко, — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

— Я ожидал, что бюрократия начнет вытирать ноги о военных и волонтеров сразу после победы, но нет — у бюрократов «нетерпение». Они уже вернулись к своему любимому делу — мешать людям работать, — отметил политик Дмитрий Корчинский.