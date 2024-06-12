Одесский зоопарк дарит приятный бонус донорам

Одесский зоопарк дарит приятный бонус донорам

В Одессе пройдет акция по Всемирному Дню донора, который будет отмечаться 14 июня. В рамках этой акции те, кто сдаст кровь в этот день, а также 15 и 16 июня смогут бесплатно посетить Одесский зоопарк.

Об этом сообщает Телеграм-канал мэрии Одессы «Одеса Офiцiйно».

Эту акцию проводит Одесский зоопарк при поддержке проекта «Донор Одесса» в пределах городского проекта «Недели добрых дел».

В соответствии с условиями акции вход в зоопарк для доноров крови будет бесплатный 14, 15 и 16 июня. Для этого нужно иметь:

  • справку о сдаче крови или удостоверение донора;
  • документ, удостоверяющий личность.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто может стать донором.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua