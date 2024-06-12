Одесский зоопарк дарит приятный бонус донорам

В Одессе пройдет акция по Всемирному Дню донора, который будет отмечаться 14 июня. В рамках этой акции те, кто сдаст кровь в этот день, а также 15 и 16 июня смогут бесплатно посетить Одесский зоопарк.
Об этом сообщает Телеграм-канал мэрии Одессы «Одеса Офiцiйно».
Эту акцию проводит Одесский зоопарк при поддержке проекта «Донор Одесса» в пределах городского проекта «Недели добрых дел».
В соответствии с условиями акции вход в зоопарк для доноров крови будет бесплатный 14, 15 и 16 июня. Для этого нужно иметь:
- справку о сдаче крови или удостоверение донора;
- документ, удостоверяющий личность.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто может стать донором.