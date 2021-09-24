Одесский зоопарк зовет отпраздновать день рождения слонихи Венди

Завтра, в субботу, 25 сентября, Одесский зоопарк приглашает горожан на общий праздник «День рождения слона и День малышей».
Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, самая большая жительница Одесского зоопарка – слониха Венди – отмечает свой 42-й день рождения.
В тот же день в зоопарке подведут итоги конкурса «Дай имя малышу» и выберут имена звериным детенышам.
«В программе празднования: игровая программа с аниматорами, познавательная викторина и зажигательные танцы, а также создание крупнейшей праздничной открытки для слона. В конце праздника самую большую именинницу зоопарка будут угощать лакомствами»,
– рассказали организаторы.
Начало праздника – в 12:00.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала историю «самой большой одесситки» – слонихи Венди.
Кстати, напомним: в этом году Одесскому зоопарку исполнилось 99 лет.
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Фото: Odessa online