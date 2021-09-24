Новости Одессы и Одесской области

Одесский зоопарк зовет отпраздновать день рождения слонихи Венди

Одесский зоопарк зовет отпраздновать день рождения слонихи Венди

Завтра, в субботу, 25 сентября, Одесский зоопарк приглашает горожан на общий праздник «День рождения слона и День малышей».

Подписаться

Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, самая большая жительница Одесского зоопарка – слониха Венди – отмечает свой 42-й день рождения.

В тот же день в зоопарке подведут итоги конкурса «Дай имя малышу» и выберут имена звериным детенышам.

«В программе празднования: игровая программа с аниматорами, познавательная викторина и зажигательные танцы, а также создание крупнейшей праздничной открытки для слона. В конце праздника самую большую именинницу зоопарка будут угощать лакомствами»,

– рассказали организаторы.

Начало праздника – в 12:00.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала историю «самой большой одесситки» – слонихи Венди.

Кстати, напомним: в этом году Одесскому зоопарку исполнилось 99 лет.

Вы также можете ознакомиться с афишей бесплатных событий в Одессе на 24-26 сентября.

Фото: Odessa online

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить