Одесский Зеленый театр устраивает благотворительный ужин для сбора средств на свое развитие

В одесском Зеленом театре 10 октября состоится благотворительный ужин. На ужине пройдет аукцион для всех желающих. Собранные средства планируют направить на развитие театра.

Об этом рассказали организаторы мероприятия на странице Зеленого театра в Facebook.

По их словам, эту встречу приурочили к 5-летию театра. Посетителям пообещали «изысканное меню, фортепиано и вино».

«Мы приглашаем меценатов и одесситов, которым небезразлична судьба театра, на благотворительный вечер под кронами парковых деревьев. В компании команды театра, пианиста Алексея Ботвинова, ведущего Павла Кошки и за невероятным ужином от Виктории Байбузы (Make My Cake) мы поможем вам взглянуть на любимую площадку по-новому: расскажем о театре, его достижениях и его будущем», – поделились организаторы.

Начало мероприятия: в 16:00.

Желающим посетить благотворительный ужин необходимо заполнить размещенную в Facebook анкету.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», 6 июня одесский Зеленый театр вновь открыл свои двери после длительного карантина. Тогда организаторы пообещали, что 5-й сезон «будет чуточку круче, чем бы этого хотелось».