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Одесский Зеленый театр устраивает благотворительный ужин для сбора средств на свое развитие

Одесский Зеленый театр устраивает благотворительный ужин для сбора средств на свое развитие

В одесском Зеленом театре 10 октября состоится благотворительный ужин. На ужине пройдет аукцион для всех желающих. Собранные средства планируют направить на развитие театра.

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Об этом рассказали организаторы мероприятия на странице Зеленого театра в Facebook.

По их словам, эту встречу приурочили к 5-летию театра. Посетителям пообещали «изысканное меню, фортепиано и вино».

«Мы приглашаем меценатов и одесситов, которым небезразлична судьба театра, на благотворительный вечер под кронами парковых деревьев. В компании команды театра, пианиста Алексея Ботвинова, ведущего Павла Кошки и за невероятным ужином от Виктории Байбузы (Make My Cake) мы поможем вам взглянуть на любимую площадку по-новому: расскажем о театре, его достижениях и его будущем», – поделились организаторы.

Начало мероприятия: в 16:00.

Желающим посетить благотворительный ужин необходимо заполнить размещенную в Facebook анкету.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», 6 июня одесский Зеленый театр вновь открыл свои двери после длительного карантина. Тогда организаторы пообещали, что 5-й сезон «будет чуточку круче, чем бы этого хотелось».

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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