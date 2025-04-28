Да-да, мы о них: о Владимире нашем Александровиче и Дональде… Фредовиче (или как его там?..). И сегодня «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию порцию актуальных мемов и приколов о том, как проходила на днях в Ватикане историческая встреча двух лидеров сверхдержав (и это шутка с долей шутки).
Ну не зря же говорят, что размер имеет значение!..
Дональд что-то скрывает?
«У вас нету карт!», говорили они…
И не забываем: весна – пора шашлыков!..
…И шаурмы, конечно:
…И еще чего-то там:
Ходоки у Дональда. Кстати, поговаривают, что старина Донни уже начал что-то подозревать в отношении своего российского друга…
Так что давайте надеяться на лучшее! Но и на нашу армию донатить все же не забываем.
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