Встреча Зеленского и Трампа в шутках и мемах
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Да-да, мы о них: о Владимире нашем Александровиче и Дональде… Фредовиче (или как его там?..). И сегодня «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию порцию актуальных мемов и приколов о том, как проходила на днях в Ватикане историческая встреча двух лидеров сверхдержав (и это шутка с долей шутки).

Ну не зря же говорят, что размер имеет значение!..

Две такие разные встречи

Дональд что-то скрывает?

Где давление на россию?..

«У вас нету карт!», говорили они…

Зеленский, Трамп и любитель карт

Встреча Зеленского и Трампа в шутках и мемах

И не забываем: весна – пора шашлыков!..

Зеленский, Трамп, шашлык...

…И шаурмы, конечно:

Зеленский, трамп, шаурма

…И еще чего-то там:

Встреча Зеленского Трампа...в кафе?

Ходоки у Дональда. Кстати, поговаривают, что старина Донни уже начал что-то подозревать в отношении своего российского друга…

Ходоки у Дональда

Так что давайте надеяться на лучшее! Но и на нашу армию донатить все же не забываем.

Мало юмора? Тогда вам сюда:

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