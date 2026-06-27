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Одесский юмор: включаем режим выходного дня и улыбаемся новому утру
Доброе утро, друзья! У нас для вас две новости. Хорошая: сегодня суббота. Вторая: на улице снова планируется погода в стиле «филиал ада на земле», так что лучшая локация на сегодня — в обнимку с кондиционером. Помните, что субботнее утро создано для двух вещей: долгого кофе и ленивого созерцания мемчиков.
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