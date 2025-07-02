Рассказывают, на одесском судоремонтном заводе у причала стоял корабль. На причале около него стояла корабельная бочка с белой краской. Когда корабль уходил после окончания ремонта, боцман забрал на борт эту бочку с оставшейся краской.

Но на асфальте от обода бочки остался белый круг…

Когда спустя три года корабль снова подошел к этому причалу, боцман, сойдя с трапа, наблюдал такую картину: молодой рабочий аккуратно подрисовывает ровные очертания того самого круга, который оставила на причале бочка.

Боцман на всякий случай поинтересовался:

– А зачем нужен этот круг?

– А хрен его знает! – ответил рабочий. – Мы его уже три года подрисовываем.

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