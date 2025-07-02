Рассказывают, на одесском судоремонтном заводе у причала стоял корабль. На причале около него стояла корабельная бочка с белой краской. Когда корабль уходил после окончания ремонта, боцман забрал на борт эту бочку с оставшейся краской.
Но на асфальте от обода бочки остался белый круг…
Когда спустя три года корабль снова подошел к этому причалу, боцман, сойдя с трапа, наблюдал такую картину: молодой рабочий аккуратно подрисовывает ровные очертания того самого круга, который оставила на причале бочка.
Боцман на всякий случай поинтересовался:
– А зачем нужен этот круг?
– А хрен его знает! – ответил рабочий. – Мы его уже три года подрисовываем.
А еще вы можете узнать:
- Что вкуснее – форшмак или селедочное масло?
- Помидора «от верблюда» и немного совести на весах;
- Когда дыня – разумнее арбуза, а кот – красноречивее слов.