Дыня и арбуз

Еще совсем немного – и начнется сезон арбузов и дынь. А знаете ли вы, в чем неоспоримое преимущество дыни перед арбузом? А как выглядят настоящие богини? И на что так настойчиво намекает хозяину его любимый питомец? Тогда вам сюда!

Да, дыню есть за что уважать!

В чем преимущество дыни

А какое ваше фото самое лучшее?

Как выглядят богини

Знакомо? Тогда срочно в отпуск!

Единорог и лощадка

Вот и эта мама устала:

Мама устала

А этот котик явно что-то знает:

На что намекает Барсик

А этот на что-то обиделся:

Котик обиделся

А напоследок – мудрый совет:

Мудрый совет

А если мало юмора, то загляните сюда:

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