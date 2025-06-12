Еще совсем немного – и начнется сезон арбузов и дынь. А знаете ли вы, в чем неоспоримое преимущество дыни перед арбузом? А как выглядят настоящие богини? И на что так настойчиво намекает хозяину его любимый питомец? Тогда вам сюда!
Да, дыню есть за что уважать!
А какое ваше фото самое лучшее?
Знакомо? Тогда срочно в отпуск!
Вот и эта мама устала:
А этот котик явно что-то знает:
А этот на что-то обиделся:
А напоследок – мудрый совет:
А если мало юмора, то загляните сюда:
- Кошачий заказ и сделка с гусями;
- Когда кот – артист, а собака – мастер маскировки;
- Еда с котом и помощь жене.