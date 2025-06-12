Еще совсем немного – и начнется сезон арбузов и дынь. А знаете ли вы, в чем неоспоримое преимущество дыни перед арбузом? А как выглядят настоящие богини? И на что так настойчиво намекает хозяину его любимый питомец? Тогда вам сюда!

Да, дыню есть за что уважать!

А какое ваше фото самое лучшее?

Знакомо? Тогда срочно в отпуск!

Вот и эта мама устала:

А этот котик явно что-то знает:

А этот на что-то обиделся:

А напоследок – мудрый совет:

А если мало юмора, то загляните сюда: