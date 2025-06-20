И заметим: сегодняшний день вполне себе неплох для «сделать базар». Ну, цены на нашем Привозе вы узнаете немного позже, а пока что вот вам история, так сказать, для затравочки и в тему. Читайте, улыбайтесь… и проверяйте весы!

– Дама, и скока стоит вот это ваше недоразумение? Вот это… Шо это? Хто? Помидора? Болела что ли? Нет! А шо такая маленькая? Не маленькая! А какая? Нормальная! Вы шо, никада не видели ничего нормального? Ладно! Скока стоит? Я не поняла… Вы меня типа не слышите или типа послали? Ага! Значит все таки послали. А куда? В соседний ряд… А там шо, помидора лучше? А какая? Дешевле. Мне не надо дешевле, мне надо шобы покушать…

Але! Дама! В соседнем ряду помидора еще хуже вашей… А ваша откуда? От верблюда… Хороший адрес… Давайте два кило… И скидку… По старой дружбе. Мы ж с вами с утра знакомы. А весы у вас как у всех плюс 100 грамм на кило по-божески или плюс 150 по-наглому? Вот картоночку с под помидоры уберите, это ж еще 25 грамм лишку. А я говорю шо 25, шо я на базаре первый день. Важте-важте… Я потом на контрольных проверю за вашу совесть. А на поход? А шо такой поход слабый? Берите деньги, и я пошла. Вот тока дулю в кармане крутить не надо, а то я вернусь и куплю шо-нибудь еще.

Марина ГАРНИК

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