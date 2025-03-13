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А ведь не зря мы о еде заговорили – ведь сегодняшняя порция юмора как раз об этом.

Между прочим, кулинария – очень даже неплохое хобби!..

Кулинария как хобби

…И при желании можно даже шедевр сотворить:

Кулинарный шедевр

А вы знали, что и еда, бывает склонной к творчеству?

Творческая капуста

Ох уж эти котики, ценители-гурманы…

Котики и еда

…Да-да, гурманы еще те!..

Где рыбка вкуснее

Но вот кое-кто наши старания как будто бы совсем не замечает?..

Романтический ужин

Ну ничего: вот порадуем-ка их нетривиальным блюдом из курицы:

Курица "Уголек"

И для любителей легких салатиков у нас рецепт припасен! Рискнете попробовать?

Веселый салатик

А как же без первого? И хоть уже не зима, но совет-то весьма ценный, согласитесь:

Гороховый суп

Но бывает, что некоторые ингредиенты вызывают ряд вопросов:

Что такое сода?

Почти детективная история:

Муж и 33 коровы

А вот много кушать на ночь все таки не следует:

Не ешь на ночь пирожок

…Хотя кого и когда это смущало, верно?

Кушайте на ночь

А напоследок – мудрый совет. Особенно актуальный в преддверии наступающих выходных:

О пользе печени

А еще мы рассказывали (и показывали):

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