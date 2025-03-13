А ведь не зря мы о еде заговорили – ведь сегодняшняя порция юмора как раз об этом.
Между прочим, кулинария – очень даже неплохое хобби!..
…И при желании можно даже шедевр сотворить:
А вы знали, что и еда, бывает склонной к творчеству?
Ох уж эти котики, ценители-гурманы…
…Да-да, гурманы еще те!..
Но вот кое-кто наши старания как будто бы совсем не замечает?..
Ну ничего: вот порадуем-ка их нетривиальным блюдом из курицы:
И для любителей легких салатиков у нас рецепт припасен! Рискнете попробовать?
А как же без первого? И хоть уже не зима, но совет-то весьма ценный, согласитесь:
Но бывает, что некоторые ингредиенты вызывают ряд вопросов:
Почти детективная история:
А вот много кушать на ночь все таки не следует:
…Хотя кого и когда это смущало, верно?
А напоследок – мудрый совет. Особенно актуальный в преддверии наступающих выходных:
А еще мы рассказывали (и показывали):
- Кому можно с чистой совестью опоздать на работу;
- Как надо копать редкоземельные металлы;
- Идеальный завтрак.