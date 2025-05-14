И наверняка многие из нас ждут с нетерпением 15 мая: что же принесет нам та самая встреча в Стамбуле, о котором так много сейчас говорят?.. Но, как бы то ни было, пошутить на эту тему – всегда пожалуйста. И об этом сегодняшняя порция юмора от «Одесской жизни».

Стамбул, как известно, город контрастов:

Так приедет или не приедет?..

И кто из них, если таки да?

А то ведь ждать кто-то будет:

…И он уже на месте:

И защитник у нас вон такой:

Как известно, когда-то римский император Калигула ввел в сенат своего любимого коня, заявив, что тот ничем не хуже. Так может и бункерный не сам прибудет, а его верный конь?

Ну а напоследок, напомним: а может быть, не так уж и страшен тот «Арешник», которым нас все запугать пытаются?..

Еще немного юмора: