досягнення
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас такие мемы:

  • о котах и уюте в доме,
  • о кошачьем искусственном интеллекте,
  • о нежелании спать,
  • о маме и шапке,
  • о достижениях животных и людей,
  • об одежде и бизнес-процессах.
кіт та затишок
котячий ШІ
не хоче спате
чоловік в шапці
як вони там опинились
бізнес процеси

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