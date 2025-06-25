В сегодняшней подборке – легкий юмор, немного философии и щепотка дачного абсурда. Все как мы любим. Ну что, узнаете себя?

Снова?..

Святая инертность!..

«Успокойся, прошу…»

Ну а как вы думали, ведь главное в жизни что?..

И даже заоблачные цены на черешню кого-то не останавливают:

Наверное, кому-то стоит прислушаться к этому совету:

И немного о том, чем можно заняться в отпуске:

А еще вы можете узнать: