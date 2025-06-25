Кухня в шоке

В сегодняшней подборке – легкий юмор, немного философии и щепотка дачного абсурда. Все как мы любим. Ну что, узнаете себя?

Снова?..

Мой ангел-хранитель

Святая инертность!..

Про лень

«Успокойся, прошу…»

Отчего даже кухня просит пощады

Ну а как вы думали, ведь главное в жизни что?..

Что главное в жизни?

И даже заоблачные цены на черешню кого-то не останавливают:

Черешня и стоп-слово

Наверное, кому-то стоит прислушаться к этому совету:

Лучший уход за собой

И немного о том, чем можно заняться в отпуске:

Бабушкины грядки

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