В сегодняшней подборке – легкий юмор, немного философии и щепотка дачного абсурда. Все как мы любим. Ну что, узнаете себя?
Снова?..
Святая инертность!..
«Успокойся, прошу…»
Ну а как вы думали, ведь главное в жизни что?..
И даже заоблачные цены на черешню кого-то не останавливают:
Наверное, кому-то стоит прислушаться к этому совету:
И немного о том, чем можно заняться в отпуске:
А еще вы можете узнать:
- Лучшее успокоительное и подарок ко Дню отца;
- Когда дыня – разумнее арбуза, а кот – красноречивее слов;
- Что главное в пирожках?