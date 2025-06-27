Котик и кустминог

И сегодня в нашем меню: кусьминог с характером, кроссовки, которые поют, как Шаляпин, и удалёнка, после которой вы уже не вспомните, где улица. Ах да – Янукович тоже всплыл… Заинтригованы? Тогда вперед!

Тут, говорят, Януковича на Мальдивах видели…

Янукович на Мальдивах

Удаленная работа… этот минус или плюс?

Особенности удалёнки

Кроссовки слишком громкие для бега:

Поющие кроссовки

Вот и рассказал о жизни…

Рассказал о жизни

Знакомьтесь: кусьминог!..

Кто такой кусьминог?

А вы знаете, как майнить этот биткоин?..

Нашел биткоин...

Еще больше юмора:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме