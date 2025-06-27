И сегодня в нашем меню: кусьминог с характером, кроссовки, которые поют, как Шаляпин, и удалёнка, после которой вы уже не вспомните, где улица. Ах да – Янукович тоже всплыл… Заинтригованы? Тогда вперед!
Тут, говорят, Януковича на Мальдивах видели…
Удаленная работа… этот минус или плюс?
Кроссовки слишком громкие для бега:
Вот и рассказал о жизни…
Знакомьтесь: кусьминог!..
А вы знаете, как майнить этот биткоин?..
Еще больше юмора:
- Нечуй-котяцкий и гривна на потом;
- Как выглядит завтрак здорового человека;
- Эмоциональная пища и средство для улучшения всего.