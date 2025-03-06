И сегодня мы узнаем, что за лекарство прописал доктор Розе, зачем таки нужен муж и что такое высшая степень смущения:
– А мне доктор спирт прописал!
– Роза, может, спорт?
– Может, и спорт… таки поди разбери их почерк!
***
От тети Песи:
– Муж нужен хотя бы для того, чтобы жена чувствовала себя таки немножечко счастливой… Когда его нет дома!
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Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Еще больше юмора:
- Почему женщины произносят больше слов;
- Как Сара детскую коляску продавала;
- Что советует внучке Роза Марковна.