И сегодня мы узнаем, что за лекарство прописал доктор Розе, зачем таки нужен муж и что такое высшая степень смущения:

– А мне доктор спирт прописал!

– Роза, может, спорт?

– Может, и спорт… таки поди разбери их почерк!

***

От тети Песи:

– Муж нужен хотя бы для того, чтобы жена чувствовала себя таки немножечко счастливой… Когда его нет дома!

***

Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

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