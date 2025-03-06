анекдот
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И сегодня мы узнаем, что за лекарство прописал доктор Розе, зачем таки нужен муж и что такое высшая степень смущения:

– А мне доктор спирт прописал!
– Роза, может, спорт?
– Может, и спорт… таки поди разбери их почерк!

Анекдот про доктора

Про доктора и таблетку

***
От тети Песи:
– Муж нужен хотя бы для того, чтобы жена чувствовала себя таки немножечко счастливой… Когда его нет дома!

***
Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

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